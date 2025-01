Fortaleza anuncia saída do goleiro Maurício Kozlisnki após fim do contrato

Nesta quinta-feira (2), o Fortaleza se despediu do goleiro Maurício Kozlisnki. O arqueiro, que teve seu contrato encerrado no final de 2024, defendeu o Leão do Pici por duas temporadas.

"O Fortaleza Esporte Clube agradece ao goleiro Maurício Kozlisnki por toda dedicação e profissionalismo que teve nas suas duas temporadas defendendo o Manto Tricolor. Seu último contrato foi válido até 31 de dezembro de 2024", informou o Fortaleza.

Contratado em 2023, Kozlisnki não conseguiu ganhar espaço dentro do Fortaleza. O goleiro disputou apenas dois jogos com a camisa do Tricolor, sendo um pelo Campeonato Brasileiro e outro pela Copa do Brasil, ambos em sua primeira temporada.