Elenco da Portuguesa realiza treino e inicia pré-temporada 2025

Nesta quinta-feira, a Portuguesa iniciou a pré-temporada 2025. Sob o comando do técnico Cauan de Almeida, os jogadores realizaram atividades com bola no CT do Desportivo Brasil, em Porto Feliz.

Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível ver o atacante Everton, novo reforço da Lusa, treinando com bola. Além dele, o goleiro Bruno Bertinato, outro novo nome para a temporada 2025, realizou atividades junto ao companheiro Estevão e ao preparador de goleiros Rogério Lima.

A última atividade realizada pelo elenco havia sido na segunda-feira, em um jogo-treino contra o São José-SP, que acabou sem gols no placar. A partida aconteceu no CT do Parque Ecológico, em São Paulo.