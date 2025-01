Criciúma desperdiça pênalti, mas derrota Capitão Poço com gol no fim pela estreia da Copinha

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copinha, o Criciúma enfrentou o Capitão Poço no Estádio Bálsamo e venceu por 1 a 0. Libania foi quem balançou as redes para a equipe catarinense.

Com o resultado, o Criciúma chegou ao três pontos conquistados, na segunda colocação do Grupo 10, atrás do Mirassol, que também tem três, apenas por critério de desempate. Já o Capitão Posso, com a derrota, permaneceu com nenhuma unidade, na quarta e última posição da chave.

O Criciúma volta aos gramados no próximo domingo, às 18h15 (de Brasília), quando visita o Rio Branco, novamente no Bálsamo. No mesmo dia, às 16h, o Capitão Poço enfrenta o Mirassol. Ambos os duelos serão válidos pela segunda rodada da competição.