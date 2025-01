Confira as novidades do Mercado da Bola desta quinta-feira, dia 2

O Mercado da Bola promete movimentar o futebol no Brasil e no mundo, com dispensas, chegada de reforços e mudanças nas comissões técnicas e diretoria. O início de 2025 começou movimentado para alguns clubes.

Maycon segue no Corinthians até o meio do ano

O volante Maycon irá permanecer no Corinthians por mais um ano. O Timão acertou nesta quinta-feira a renovação do empréstimo do jogador de 27 anos junto ao Shakhtar Donestk-UCR e terá o atleta pela quarta temporada seguida (leia mais).