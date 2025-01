Com jovens da base, Fluminense inicia pré-temporada sob o comando de Marcão

Nesta quinta-feira, o Fluminense iniciou a pré-temporada 2025. O grupo, que treinou sob o comando de Marcão no CT Carlos Castilho, foi composto por atletas da categoria de base e por jogadores do elenco profissional que foram liberados antes do fim do Brasileirão.

O presidente Mário Bittencourt, o diretor de futebol Paulo Angioni e Marcão recepcionaram os atletas. Posteriormente, o grupo realizou exercícios na academia e testes na fisiologia.

"Muito empolgado e feliz com essa molecada que está subindo e vai nos ajudar, que vai representar o Fluminense neste início de Estadual. A gente vai trabalhar bastante para começar bem até o outro grupo retornar. Tenho certeza de que está todo mundo muito feliz e animado com essa oportunidade e reponsabilidade de representar essa grande camisa. Vamos fazer bons treinos para chegar bem nos jogos apesar do pouco tempo", afirmou Marcão.