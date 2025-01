Após fim de parceria com a Crefisa, Leila agradece ao Palmeiras e exalta período: "Década insuperável"

A parceria entre Palmeiras, Crefisa e FAM se encerrou no último dia 31 de dezembro. Presidente do Verdão e dona das empresas que patrocinaram o clube alviverde por dez temporadas, publicou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais, exaltando os feitos da equipe paulista nesse período.

A história do Palmeiras com a Crefisa como patrocinadora máster teve início em 2015. Naquele primeiro ano de contrato entre as partes, o Verdão conquistou a Copa do Brasil em cima do Santos, no Allianz Parque, nos pênaltis. O último título com a patrocinadora foi o Paulista de 2024.

"2015: o ano em que se iniciou uma história. De um patrocínio a um legado heroico. De uma parceria a uma era: a Era Crefisa e FAM. Foram dez temporadas, mais de 30 camisas estamparam nosso orgulho de patrocinar um gigante e mais de 100 conquistas consagraram essa década insuperável. Inúmeras ações transcenderam as quatro linhas do gramado e superaram tudo o que já foi visto em qualquer parceria na história do futebol", disse.