Zagueiro Manoel celebra permanência no Fluminense para 2025: "Honrado e motivado"

Contratado em 2021, Manoel soma, ao todo, 105 jogos com a camisa do Fluminense, tendo marcado dez gols e anotado uma assistência. Em 2024, o zagueiro foi peça importante na reta final do Campeonato Brasileiro, com 14 jogos disputados.

Além de Manoel, o Fluminense também tem no elenco os zagueiros Thiago Silva, Ignácio, Thiago Santos e Juan Freytes.

O Tricolor estreia na temporada no dia 11 (sábado), contra o Volta Redonda, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.