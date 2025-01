Veja o que esperar do Palmeiras para a temporada de 2025

O ano de 2024 não foi ano ideal para o Palmeiras, que conquistou o Campeonato Paulista, mas amargou o vice-campeonato brasileiro e caiu nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Em busca de alçar voos mais altos na próxima temporada, O Verdão tem, inclusive, um torneio a mais: a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

A temporada começa já com a disputa do Paulistão, torneio que teve suas últimas três edições vencidas pelo próprio Alviverde. Ao superar São Paulo (2022), Água Santa (2023) e Santos (2024) em sequência, o Palmeiras busca seu tetracampeonato inédito, tentando igualar-se ao Paulistano, único time na história da competição a conquistar quatro troféus seguidos (1916, 1917, 1918 e 1919).

Partindo para os torneios nacionais, o Verdão busca encerrar sequência negativa na Copa do Brasil. Apesar de ser o quarto maior campeão do torneio, com quatro conquistas (1998, 2012, 2015 e 2020), o Palmeiras não chega às semifinais desde 2020, quando ergueu seu último troféu do campeonato, contra o Grêmio.