Veja o que esperar do Corinthians para a temporada de 2025

Em relação às contratações, o Corinthians pretende trazer jogadores pontuais, com fonco no sistema defesivo. O entendimento da comissão técnica é que o elenco precisa de mais opções no setor, especialmente na zaga. O clube, claro, está atento às oportunidades no mercado e não descarta trazer mais atletas midiáticos, como foi o caso de Memphis Depay.

O entendimento interno é que a agremiação precisou fazer sacrifícios financeiros em 2024 para colher os frutos na temporada seguinte. Por isso, mesmo sem a mesma baladação de outros times, há a expectativa do Corinthians ser uma equipe mais consistente em relação ao ano anterior.

O técnico Ramón Díaz e seu auxiliar, Emiliano, terminaram em alta a temporada passada e estão respaldados pela cúpula corintiana. O mesmo vale para Fabinho Soldado, figura central do planejamento de futebol do clube.

O futuro do presidente Augusto Melo, porém, é incerto. O mandatário deve passar por uma votação de impeachment no Conselho Deliberativo ainda em janeiro e pode ser afastado do cargo até uma segunda votação, dessa vez na Assembleia Geral. O dirigente iniciou o mandato com muito apoio, mas perdeu prestígio no Parque São Jorge, especialmente após polêmicas envolvendo a gestão, como o acordo firmado com a casa de aposta VaideBet.