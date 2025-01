Pré-temporada, estreia no Paulista e clássico em casa: veja o calendário do Santos em janeiro

De volta à elite do futebol brasileiro, o Santos quer esquecer 2024 e voltar a viver tempos de glórias. O primeiro objetivo é o Campeonato Paulista, que, em 2025, começa na segunda semana de janeiro.

A reapresentação do Santos está marcada para esta sexta-feira, dia 3. O novo técnico Pedro Caixinha, anunciado no dia 23 de dezembro, tem 13 dias para conhecer e preparar o elenco para a estreia no Paulista. O primeiro adversário do Peixe é o Mirassol, e o jogo está marcado para o dia 16 de janeiro, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Três dias após enfrentar o Mirassol, o Santos tem pela frente o compromisso contra a Ponte Preta, em Campinas, que antecede o primeiro clássico da equipe no ano. No dia 22, o Peixe faz a reedição da última final do Paulista contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, e volta a encontrar um rival depois de nove meses. A bola rola a partir das 19h30.