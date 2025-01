Pré-temporada curta, clássico fora de casa e mais: veja o calendário do Corinthians em janeiro

A estreia do Timão no Estadual vai acontecer no dia 16 de janeiro (quinta-feira), contra o Red Bull Bragantino, de acordo com a tabela divulgada pela Federação Paulista de Futebol. O jogo será no Nabi Abi Chedid, às 19h30 (de Brasília). Depois disso, pela segunda rodada, o Alvinegro encara o Velo Clube, no dia 19 (domingo), na Neo Química Arena.

Dos três clássicos do Corinthians na fase de grupos, um será disputado em janeiro. A equipe de Ramón Díaz visitará o São Paulo no dia 26 (domingo), às 18h30.

Confira os jogos do Corinthians em janeiro, pelo Paulistão:

16/1 - RB Bragantino x Corinthians (19h30)



19/1 - Corinthians x Velo Clube (18h30)



22/1 - Corinthians x Água Santa (20h)