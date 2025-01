Pré-temporada apertada e estreia no Paulista: veja o calendário do Palmeiras no mês de janeiro

A estreia do Verdão no Estadual está marcada para acontecer no 15 de janeiro (quarta-feira), contra a Portuguesa, às 21h35 (de Brasília). Depois disso, pela segunda rodada, o Alviverde encara o Noroeste, no dia 18, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, às 18h30.

O compromisso pela terceira rodada do Estadual é o primeiro clássico do Verdão no ano, contra o Santos, na Vila Viva Sorte, programado para acontecer no dia 22 de janeiro. Na quarta rodada, o Palmeiras encara o Novorizontino, em casa, no dia 25, às 20h30. Por fim, para fechar o mês, o Alviverde duela com o Red Bull Bragantino, no dia 28, também como mandante, às 19h30.

Confira os jogos do Palmeiras em janeiro, pelo Paulistão: