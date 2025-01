Pódio na São Silvestre, Tatiane Raquel celebra classificação e espera brasileira campeã na 100ª edição

A 99ª edição da São Silvestre foi especial principalmente para duas brasileiras, que subiram ao pódio. Tatiane Raquel da Silva foi a segunda melhor atleta do Brasil e terminou a tradicional corrida de rua em quinto lugar. A atleta celebrou a classificação e contou como foi a prova para ela.

"É minha segunda participação na São Silvestre, eu ainda estou me desafiando em provas mais longas, como a Meia Maratona. Após os Jogos Olímpicos, foquei nos treinos para a São Silvestre e acredito que tive um bom desempenho, eu estava ali brigando pelo quarto ou terceiro lugar", disse em entrevista à Gazeta Esportiva.

"Acabei sentindo um pouco ali na Brigadeiro, senti um pouco do calor, mas eu gostei do meu desempenho, acredito que ano que vem dá para treinar um pouco mais para chegar ano que vem e quem sabe levar o primeiro lugar, que acho que está fazendo falta uma brasileira no lugar mais alto do pódio", seguiu.