Palmeiras chega a 2025 com três jogadores com contrato perto do fim; veja quem são

O Palmeiras chega em 2025 com três atletas entrando no último ano de contrato com o clube. São os casos dos laterais Marcos Rocha e Mayke e do goleiro Marcelo Lomba. Além disso, o técnico Abel Ferreira também tem vínculo com o Alviverde apenas até o fim deste ano, por enquanto.

As situações de cada um deles é diferente. Nos últimos anos, o Palmeiras manteve uma filosofia de manutenção do elenco, mas principalmente aos veteranos, não tem dado muito tempo de contrato nas renovações. Assim como aconteceu no fim de 2023, o Verdão aproveitou o fim da temporada e renovou por apenas mais uma temporada os contratos de Marcos Rocha e Marcelo Lomba.

O veterano Marcos Rocha tem sido uma das peças de confiança de Abel Ferreira. O atleta enfrenta concorrência de Mayke e Agustin Giay no setor e, mesmo assim, em 2024, foi o lateral-direito com mais aparições, tendo disputado 51 partidas. O camisa 2, de 36 anos, está no Verdão desde 2018 e soma 12 títulos. Com isso, é um dos jogadores que mais levantaram taças pelo clube.