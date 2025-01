O São Paulo tem condições de brigar por títulos em 2025? Vote na enquete!

Após um 2024 marcado pelo "quase", o São Paulo inicia o ano novo cercado de dúvidas. A diretoria vem promovendo uma reformulação no elenco para se adequar à nova política financeira do clube, tendo de lidar com o receio de não ter condições de brigar por títulos em 2025.

Ninguém sabe qual será o São Paulo da nova temporada. O clube já acertou a contratação bombástica de Oscar, é verdade, mas ainda há muitas lacunas a serem preenchidas e outras tantas saídas que precisam acontecer para que novos nomes desembarquem no Morumbi.

Mas, afinal, com o elenco que Luis Zubeldía pode contar neste primeiro dia do ano, o São Paulo tem condições de ser campeão em 2025?