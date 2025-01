O Santos tem condições de ser campeão em 2025? Vote!

O Campeonato Paulista talvez seja a oportunidade mais concreta para o Peixe comemorar algum título em 2024. O clube desponta como um dos favoritos ao título, assim como seus rivais Corinthians, Palmeiras e São Paulo. O time praiano está no Grupo B, com Guarani, Bragantino e Portuguesa.

Após o Estadual, a equipe terá pela frente o Brasileirão e a Copa do Brasil. Ambos os torneios possuem um grau de dificuldade mais alto, e o Peixe teria que superar as equipes mais fortes do Brasil atualmente, como Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Estes clubes têm tudo para seguir no topo do futebol brasileiro em 2025, levando a conta o alto investimento feito pelas respectivas diretorias.

A estreia do Alvinegro na temporada está marcada para o dia 16 de janeiro (quinta-feira), contra o Mirassol, pela primeira rodada do Paulista. A bola rola na Vila Belmiro, em Santos, a partir das 21h30 (de Brasília).