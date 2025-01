Mundial de Clubes: a ambiciosa e controversa aposta do futebol para 2025

É o mesmo cenário da final da Copa do Mundo de 2026, ponto culminante da estratégia de popularização do 'soccer' no maior mercado esportivo do mundo, que já viveu outro grande episódio com a Copa América de 2024.

O Mundial de Clubes será realizado nos Estados Unidos paralelamente à Copa Ouro da Concacaf e a Fifa já estuda conceder ao país a segunda edição do formato ampliado em 2029, segundo o The Athletic.

"Estou feliz com tudo o que aconteceu com o futebol nos Estados Unidos, mas os responsáveis devem ter cuidado para que não seja demais e possa cansar as pessoas", disse à AFP o venezuelano Giovanni Savarese, com duas décadas de experiência como jogador e treinador no país.

"Este Mundial será um tipo de futebol diferente para os torcedores daqui", disse o duas vezes vice-campeão da MLS durante sua passagem pelo Portland Timbers. "Vão continuar entendendo por que amamos tanto esse esporte, por que ele está em nossas veias. Eles já estão começando a sentir isso também".