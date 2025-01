João Fonseca bate croata e avança às quartas de final do Challenger de Camberra

Na madrugada desta quarta-feira, em partida válida pelo Challenger de Camberra, na Austrália, o tenista João Fonseca duelou diante do croata Duje Ajdukovic e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5. Com o resultado, o brasileiro avançou às quartas de final do torneio.

O atleta segue sem perder um set na competição. Antes de chegar nas oitavas, Fonseca atropelou o americano Mackenzie McDonald por 2 sets a 0 (6/1 e 6/3). Duje Ajdukovic, por sua vez, havia batido o argentino Facundo Diaz Acosta também sem sofrer um set, mas agora se despediu do torneio.

João Fonseca retorna às quadras ainda nesta quarta-feira, diante do francês Harold Mayot. A partida acontece às 23h30 (de Brasília).