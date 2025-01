Fernandinho se despede do Athletico e fala em 'seguir novos caminhos'

O volante Fernandinho, ídolo do Athletico, se despediu do clube na tarde desta quarta-feira. O veterano valorizou o acolhimento que recebeu em sua chegada, há mais de dois anos, mas disse que é o momento de respirar novos ares.

O contrato de Fernandinho era válido até o final da última temporada e não foi renovado pela diretoria. O Furacão deve passar por uma reformulação no elenco devido à queda para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Após passagem de muito sucesso no futebol europeu, Fernandinho retornou ao Athletico em meados de 2022. De lá para cá, o volante de 39 anos disputou 117 jogos, com 13 gols marcados e 15 assistências, segundo o Sofascore. No período, o atleta conquistou dois Campeonatos Paranaenses (2023 e 2024) e ficou com o vice da Copa Libertadores (2022).