Gabigol explica escolha pelo Cruzeiro e afirma: 'É meu melhor momento'

Gabigol ainda comentou que vive seu melhor momento da carreira, tanto dentro quanto fora de campo.

"Tenho 28 anos, passei por muita coisa, aprendi muito e creio que é meu melhor momento dentro e fora de campo. É um projeto novo para eu alcançar algumas metas que tenho, junto com o clube que já vem se reerguendo há algum tempo, e com muito trabalho colocar o Cruzeiro onde ele merece estar", concluiu.

A apresentação de Gabigol no Cruzeiro está marcada para este sábado, às 15h, no Mineirão. O clube anunciou que as vendas dos ingressos já foram abertas no site ingresso.cruzeiro.com.br.