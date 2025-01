Fluminense publica mensagem de despedida para Felipe Melo: "Eternizado na história"

Fora dos planos do Fluminense para a temporada de 2025, Felipe Melo teve seu contrato encerrado na última terça-feira. Nesta quarta, por meio de seu perfil oficial no X, o time tricolor publicou uma mensagem de despedida para o veterano.

"O capitão encerra este ciclo deixando um legado com seu nome eternizado na história, títulos importantes, idolatria e mais de 100 jogos com as três cores", diz a mensagem do Fluminense, destacando que o meio-campista é "filho de pais tricolores".

Contratado no começo de 2022, Felipe Melo conquistou os títulos do Campeonato Carioca (2022 e 2023), da Copa Libertadores (2023) e da Recopa Sul-Americana (2024). No total, foram 108 jogos e três gols.