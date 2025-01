Flamengo anuncia Paulo Dutra como novo diretor-geral

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira a chegada do executivo Paulo Dutra, que irá exercer o cargo de diretor-geral. O profissional retorna ao Rubro-Negro após oito anos.

De 2013 a 2017, Paulo Dutra atuou como diretor administrativo e financeiro do Flamengo. O executivo de 58 anos foi responsável por diversas mudanças no clube, como a reestruturação da área financeira, a renegociação de dívidas e construção do novo CT no Ninho do Urubu.