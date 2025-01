Esposa de Weverton registra treino de goleiro do Palmeiras durante férias: "De janeiro a janeiro"

Depois de aproveitar a virada do ano com a família, o goleiro Weverton, do Palmeiras, aproveitou o primeiro dia de 2025 para seguir em forma. Nas redes sociais, a esposa do atleta, Jaqueli Maoski, registrou o treino do jogador durante o feriado e brincou sobre as férias.

"Primeiro dia do ano... seria férias. Mas aqui, de janeiro a janeiro, nada muda", escreveu Jaqueline, no story, do Instagram.

Esposa de Weverton compartilhou um treino no primeiro dia do ano (Foto: Reprodução/Instagram)