Em Votuporanga, Botafogo encerra preparação para estreia na Copinha

O Botafogo está pronto para a estreia na Copinha. Nesta quarta-feira, em Votuporanga, o elenco do Glorioso encerrou a preparação para a partida, marcada para esta quinta-feira, contra o Fast Clube-AM.

Sob comando de Leonardo Ramos, técnico do time sub-17 do Botafogo, os jogadores trabalharam com bola pela última vez antes do duelo. O treinador pôde ajustar os últimos detalhes visando a estreia.