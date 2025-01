Diretor de futebol da Juventus diz que Danilo está livre no mercado: "Procuramos solução boa para ambos"

O lateral-direito Danilo está de saída da Juventus. De acordo com o diretor de futebol da equipe italiana, Cristiano Giuntoli, o clube italiano trabalha para vender o brasileiro, que está no elenco da Velha Senhora desde 2019.

"Concordamos com a sua comitiva e procuramos uma solução que seja boa para ambos, para ele e para a Juventus. Quando há jogador no mercado, deve haver aprovação de ambas as partes. Temos que consertar a defesa e então ficaremos atentos às oportunidades", revelou Giuntoli aos canais oficiais da Liga Série A, da Itália.

Danilo não está nos planos da Juventus e ficou de fora dos convocados do técnico Thiago Motta para a disputa da Supercopa da Itália, que acontece nesta sexta-feira, no Estádio Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita. Juventus e Milan se enfrentam a partir das 16 horas (de Brasília).