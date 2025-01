Cruzeiro marca apresentação de Gabigol para o Mineirão e já tem 25 mil ingressos vendidos

Nesta quarta-feira, após anunciar a contratação de Gabigol até o final de 2028, o Cruzeiro marcou a apresentação do seu novo camisa nove e já vendeu 25 mil ingressos. O atleta será apresentado oficialmente no próximo sábado, no Mineirão, às 12h (de Brasília).

De 2019 até 2024, Gabigol viveu uma história intensa com a camisa do Flamengo. A trajetória é recheada de gols, títulos e idolatria. O atacante também viveu dias difíceis, como a punição por tentativa de fraudar exame antidoping e a polêmica por usar uma camisa do Corinthians.

No ano mais complicado, que teve menos chances com Tite e a suspensão pelo antidoping, o ídolo conseguiu brilhar e foi decisivo no título da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. Porém, sua saída foi polêmica. Ainda no gramado da Arena MRV, Gabigol anunciou que iria deixar o clube e disparou contra a diretoria.