Confira as novidades do Mercado da Bola desta quarta-feira, dia 1° de janeiro

O Mercado da Bola promete movimentar o futebol no Brasil e no mundo, com dispensas, chegada de reforços e mudanças nas comissões técnicas e diretoria. O início de 2025 começou movimentado para alguns clubes.

Reforço de peso: Gabigol é oficializado no Cruzeiro

Logo na virada do ano, o Cruzeiro anunciou a chegada do atacante Gabigol, que encerrou seu contrato com o Flamengo no fim de 2024. O jogador de 28 anos assinou com o Cabuloso até o fim de 2028.