Com Corinthians como defensor do título, Copinha começa nesta quinta; veja tudo sobre o torneio

A 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha, começa nesta quinta-feira. O torneio, que tem o Corinthians como atual vencedor, conta com duas sedes inéditas e 20 clubes debutantes.

O Corinthians também é o maior vencedor da Copinha, com 11 títulos. Fluminense e Internacional aparecem logo atrás, com cinco conquistas cada. São Paulo e Flamengo, por sua vez, estão igualados com quatro troféus.

O tradicional torneio de base será transmitido por SporTV (canal fechado), Cazé TV (Youtube) e canal da Federação Paulista de Futebol (Youtube).