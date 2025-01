Brasil volta ao pódio da São Silvestre, mas quebra de jejum é adiada para 100ª edição

A queniana Agnes Keino se sagrou a grande campeã, com um tempo de 51min25. Esta foi a oitava vitória seguida do Quênia na prova feminina da São Silvestre. Em segundo lugar apareceu Cynthia Chemweno, também queniana, com 52min11s. Anastazia Dolomongo (53min29s), da Tanzânia, finalizou na quarta posição.

O último brasileiro a vencer a São Silvestre na elite masculina foi Marilson dos Santos, em 2010. Na feminina, a última vencedora foi Lucélia Peres, campeã em 2006.