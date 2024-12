Vini Jr. recebe o prêmio de melhor jogador latino-americano pelo 3° ano seguido

"Queremos que 2025 seja um ano incrível, e tomara que venham mais títulos. Sei que é um pouco difícil, porque ganhamos cinco troféus este ano, mas estamos aqui para mostrar a nossa melhor versão e continuar vencendo por este clube", completou.

Além do troféu EFE, Vinicius Júnior também conquistou neste ano os prêmios The Best e Globe Soccer.