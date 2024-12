Vencedor da São Silvestre, Wilson Too destaca clima e dedica triunfo à família

O queniano Wilson Too, vencedor da 99ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, destacou o clima de São Paulo na manhã desta terça-feira e dedicou o triunfo à família.

"O tempo foi muito bom, não tenho do que reclamar. Dedico essa conquista à minha família, à minha mulher e aos meus filhos", comentou Too em rápido contato com a Gazeta Esportiva.

Wilson manteve a liderança da elite masculina em quase toda a prova e cruzou a linha de chegada na primeira posição, com um tempo de 44min21s.