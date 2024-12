Torcida do São Paulo é contra o empréstimo de Moreira ao Porto para ter Wendell

A torcida do São Paulo é contra o empréstimo de Moreira ao Porto como compensação ao Porto para liberar Wendell antes do fim de seu contrato, que termina em junho de 2025.

Em enquete da Gazeta Esportiva, 74,6% dos torcedores são-paulinos votaram contra a saída de Moreira, jovem formado em Cotia e tido como uma das maiores promessas do clube nos últimos anos, acumulando, inclusive, passagens pelas seleções portuguesas de base.

São Paulo e Wendell já têm as bases do contrato acertadas. O jogador já manifestou seu desejo de voltar ao futebol brasileiro e suprir a carência do Tricolor na lateral esquerda, porém, o Porto faz jogo duro para antecipar sua saída.