Time feminino do Palmeiras fecha 2024 com título Paulista e quebra de tabu sobre rival

Nesta temporada, a equipe alviverde teve foco no Brasileiro e no Paulista. No primeiro torneio, o Verdão acabou caindo nas semifinais. Na primeira fase, as Palestrinas ficaram em quarto lugar, com 28 pontos, em uma campanha com nove vitórias, um empate e cinco derrotas. Depois passaram pelo Cruzeiro nas quartas e acabaram caindo na semi para o Corinthians.

Mais tarde, as Palestrinas conseguiram a revanche ao conquistar o Paulista em cima das rivais, que foram as campeãs brasileiras. No Estadual, o Palmeiras terminou a primeira fase na liderança e eliminou a Ferroviária na semifinal. Na grande decisão, saiu em desvantagem no primeiro jogo, empatou o agregado com vitória na partida de volta e se sagrou campeão nos pênaltis (2 a 0). Esse foi o segundo título Estadual da equipe feminina deste 2019. As Palestrinas haviam vencido em 2022, quando venceram o Santos, no Allianz Parque. Antes, disso, conquistaram pela primeira vez o Paulistão no ano de 2001.