São Paulo muda de rota, oscila e tem temporada marcada por "quase" em 2024

O ano do São Paulo foi marcado por altos e baixos e conturbado desde o início. Com a saída do técnico Dorival Júnior para assumir a Seleção Brasileira logo no início da pré-temporada do elenco tricolor, a diretoria teve de agir rápido para encontrar um substituto, conquistou um título inédito enfrentando um de seus maiores rivais logo no quinto do jogo do ano, mas acabou se vendo obrigada a mudar de rota poucos meses depois, demitindo um treinador que era aposta e optando por contratar um estrangeiro, que "arrumou a casa", é verdade, mas também teve de lidar com muitas oscilações.

Saída de Dorival Jr.

Dorival Júnior aceitou o convite para assumir o comando da Seleção Brasileira no segundo dia de pré-temporada do São Paulo. A diretoria do clube foi pega de surpresa e precisava ser rápida, já que o quarto jogo do ano seria o clássico contra o Corinthians, em Itaquera, e o quinto seria a final da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, em Belo Horizonte, valendo um título inédito.