Retrospectiva: tri do Paulista, Palmeiras compete no Brasileiro até o fim, mas sofre com quedas nas Copas

O ano de 2024 do Palmeiras foi bem movimentado, tanto em campo quanto fora dele. Dentro das quatro linhas, o Verdão começou com o vice na Supercopa, diante do São Paulo, mas deu a volta por cima com a conquista do tricampeonato Paulista após 90 anos. Por outro lado, terminou o ano em baixa, amargando eliminações e o vice do Brasileirão.

Problema no gramado do Allianz Parque e Barueri como "solução"

Fora de campo, o Verdão viveu problemas com a Real Arenas/WTorre, responsáveis pela gestão do Allianz Parque, por questão do gramado, Meses depois, chegou a um acordo com a empresa e encerraram as disputas nos foros arbitral e judicial. As duas partes fizeram concessões, assim como ajustes comerciais e operacionais.