Retrospectiva: após erros e risco de rebaixamento, Corinthians se recupera e termina 2024 em alta

O 2024 do Corinthians foi um acontecimento. Desde janeiro, na posse de Augusto Melo, até dezembro, é possível listar uma série de episódios que marcaram a temporada do Alvinegro. Fato é que um ano que tinha tudo para ser desastroso terminou com boas perspectivas para 2025.

Início confuso

A equipe iniciou a temporada com Mano Menezes no comando técnico e uma intensa reformulação de elenco. A diretoria optou por não renovar com jogadores veteranos e que não vinham sendo tão aproveitados. O problema foi que, a medida que vários jogadores saíram, poucos chegaram, pelo menos tendo em vista as primeiras rodadas do Paulista.