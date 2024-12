Palmeiras anuncia a contratação do atacante Paulinho, do Atlético-MG: "Arqueiro alviverde"

Nesta terça-feira, aos 45 minutos do segundo tempo do ano de 2024, o Palmeiras anunciou a contratação do atacante Paulinho, de 24 anos, que estava no Atlético-MG. O jogador assinou com o alviverde por cinco temporadas, até 2029.

A negociação foi concluída há alguns dias, quando Paulinho aceitou os termos do contrato. Dono da SAF do time mineiro, Rubens Menin, já havia "anunciado" o atleta no time palmeirense, em entrevista, na última segunda-feira.