Novo reforço do Coritiba, Dellatorre planeja "grande temporada"

"O Mozart me conhece muito bem. Estivemos juntos no CSA e no Mirassol. Sou muito grato pela confiança que ele tem no meu trabalho e espero retribuir dentro de campo com assistências e gols importantes, que é a principal função de um atacante", finalizou.

Revelado nas categorias de base do Internacional, Dellatorre acumula passagens no exterior pelo Porto, de Portugal, Queens Park Rangers, da Inglaterra, Suphanburi, da Tailândia, Apoel, do Chipre, e Montedio Yamagata, do Japão.

A reapresentação do elenco do Coritiba no CT Bayard Osna deve ocorrer no começo de janeiro. A estreia da equipe na temporada será contra o Londrina, dia 12 de janeiro, pelo Campeonato Paranaense.