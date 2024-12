Johnatas Cruz vê São Silvestre "mais difícil", mas celebra posto de melhor brasileiro pelo 2º ano seguido

Na manhã desta terça-feira, pela elite masculina da 99ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, o brasileiro Johnatas de Oliveira Cruz marcou o tempo de 45min32s e finalizou a prova na quarta colocação. Com o feito, o atleta se juntou a Nubia Oliveira e Tatiane Raquel da Silva, que também terminaram no pódio, mas da categoria feminina (3ª e 5ª, respectivamente), e encerrou grande jejum do Brasil. O país não tinha um representante entre os cinco primeiros colocados desde 2021.

"Primeiro, agradecer a Deus. Sem ele eu não estaria aqui. O ano foi difícil, pesado. Parei para tratar, mas graças a Deus tratei. A preparação foi isso, acertar o que eu acertei o ano passado e o que eu errei, aprimorei para esse ano e deu certo", declarou o corredor, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

"A prova foi mais difícil para mim esse ano, porque desci um pouco mais lento e, no meio da prova, tinha que focar no ritmo para buscar os meus adversários. Na Brigadeiro, a parte final, precisei ter mais energia para subir e foi o que aconteceu. Graças a Deus, defendi o título de melhor brasileiro e pódio na São Silvestre", concluiu.