Goiás anuncia volante Rodrigo Andrade para a temporada 2025

Nesta terça-feira, o Goiás anunciou a contratação do volante Rodrigo Andrade, de 27 anos, para a temporada 2025.

O jogador soma dois acessos à elite do Campeonato Brasileiro. Em 2023, conquistou a vaga com o Vitória, enquanto neste ano, subiu com o Mirassol. Pelo time paulista, disputou 12 jogos e anotou um gol.