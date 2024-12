Gabi Zanotti, do Corinthians, é eleita a Rainha da América de 2024

A experiente jogadora Gabi Zanotti, do Corinthians, foi escolhida como Rainha da América de 2024. O tradicional jornal uruguaio El País, responsável por organizar a votação, divulgou os resultados nesta terça-feira, último dia do ano.

Gabi, de 39 anos, foi escolhida como a melhor da América com 52 votos. Gabi Portilho e Vic Albuquerque, também atletas do Corinthians, ficaram em segundo e terceiro lugar, com 21 e 18 votos, respectivamente.

Ao longo da temporada, Gabi Zanotti conquistou o Brasileirão, a Supercopa do Brasil e a Copa Libertadores, na qual terminou como artilheira, com cinco gols.