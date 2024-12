Equipe feminina do Corinthians mantém hegemonia na modalidade, mas tem desempenho abaixo em 2024

A equipe feminina do Corinthians fechou a temporada de 2024 mantendo a hegemonia na modalidade, com as conquistas da Supercopa, do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. No entanto, as Brabas e o técnico Lucas Piccinato sofreram com críticas ao longo do ano por conta do desempenho abaixo do padrão que era apresentado nos tempos de Arthur Elias.

Não por acaso, a expectativa é de uma grande reformulação no elenco para 2025. Ao todo, já foi divulgado que nove atletas não permanecerão para a próxima temporada, enquanto a atacante Andressa Alves foi anunciada para reforçar a equipe. A tendência é que o clube anuncie mais jogadoras em breve.

O auge das críticas em relação ao time veio após o vice-campeonato para o rival Palmeiras no Paulistão. O Timão venceu a ida por 1 a 0 em Itaquera, mas perdeu a volta por 2 a 1 e levou a pior na disputa de pênaltis.