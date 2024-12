Confira as novidades do Mercado da Bola desta terça-feira, dia 31

O Mercado da Bola promete movimentar o futebol no Brasil e no mundo neste final de temporada 2024, com dispensas, chegada de reforços e mudanças nas comissões técnicas e diretoria.

Palmeiras anuncia atacante Paulinho, do Atlético-MG

Nesta terça-feira, aos 45 minutos do segundo tempo do ano de 2024, o Palmeiras anunciou a contratação do atacante Paulinho, de 24 anos, que estava no Atlético-MG. O jogador assinou com o alviverde por cinco temporadas, até 2029 (leia mais).