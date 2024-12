Com brasileira em 3° lugar, Agnes Keino vence São Silvestre e mantém hegemonia do Quênia

Como foi a prova?

A largada da prova foi disputada, mas logo as quenianas Cynthia Chemweno e Agnes Keino abriram distância do grupo próximo à Avenida Major Natanael, com Keino ocupando a liderança. As brasileiras Nubia de Oliveira e Pedrina Viera se mantiveram próximas às africanas.

Pouco depois da passagem pelo Estádio do Pacaembu, as quenianas ampliaram a vantagem sobre a dupla brasileira. Ambas seguiram próximas, e Agnes Keino se manteve à frente, apesar de ter Chemweno na cola. Na altura do Memorial da América Latina, Anastazia Dolomongo, da Tanzânia, deixou Nubia e Pedrina para trás, mas ainda distância da dupla que liderava a prova.

Faltando pouco mais de quatro quilômetros para o fim da prova, Agnes Keino já estava disparada na liderança e seguiu sozinha na ponta até cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. A Nubia Oliveira intensificou a corrida na parte final e chegou em terceiro lugar.

Confira as primeiras colocadas da São Silvestre:

1°. Agnes Keino