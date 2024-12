Cleveland Cavaliers vence Golden State Warriors e embala sétimo triunfo seguido na NBA

Na madrugada desta terça-feira, em jogo válido pela NBA, o Cleveland Cavaliers visitou o Golden State Warriors no Chase Center, em São Francisco e perdeu por 113 a 95, emendando assim o sétimo triunfo seguido na competição.

Principal destaque da equipe visitante, Darius Garland anotou 25 pontos e foi o cestinha da partida, seguido por Donovan Mitchell, com 23 anotados. Com o resultado, o Cleveland Cavaliers seguiu em primeiro da Conferência Leste. Já os Warriors ficaram estacionados na nona colocação da Conferência Oeste. Moses Moody, com 19 pontos, foi quem fez a maior pontuação da equipe.