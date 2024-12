Chapecoense renova com o lateral direito Mailton até o fim de 2025

"Muito feliz e realizado com essa renovação. Será a minha terceira temporada por esse clube gigante que me abriu as portas em 2022. Esperamos alcançar todos os objetivos do clube e fazer de 2025 um ano diferente. Seguimos juntos", disse.

A Chapecoense fará sua primeira partida da temporada 2025 no dia 15 de janeiro, diante do Caravaggio, pelo Campeonato Catarinense. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio da Montanha.