Celtics batem Raptors com tranquilidade e voltam a vencer pela NBA

Nesta terça-feira, o Boston Celtics derrotou com tranquilidade o Toronto Raptors, por 125 a 71, no TD Garden, em Boston. O ala dos donos da casa Jason Tatum foi o grande destaque da partida, com 23 pontos. Scottie Barnes foi quem mais pontou para o time visitante, com 16.

Os Celtics, portanto, voltam a vencer após a derrota para os Pacers na última rodada e fecham o ano com 24 vitórias na NBA. A equipe ocupa a segunda posição da Conferência Leste, atrás apenas do Cleveland Cavaliers. Já os Raptors estão uma situação totalmente diferente. O time canadense é apenas o 14º colocado na Leste, com sete triunfos e 25 derrotas.

O time de Boston volta à quadra na quinta-feira, contra o Minnesota Timberwolves, fora de casa. Já os Raptors jogam nesta quarta, em Toronto, contra o Brooklyn Nets.