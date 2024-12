Campeã da São Silvestre, Agnes Keino cita desafio durante a prova e celebra conquista: "Estou feliz"

O pódio feminino foi especial para o Brasil, que teve duas atletas premiadas. Nubia de Oliveira (53min24s) e Tatiane Raquel da Silva (53min51s) ficaram em terceiro e quinto lugar, respectivamente, com tempos de. A queniana Cynthia Chemweno (52min11s) e Anastazia Dolomongo (53min29s), da Tanzânia, ficaram em segundo e quarto.

Desde que a São Silvestre tornou-se uma prova internacional, quem domina as conquistas é o Quênia, com 19 títulos no feminino.