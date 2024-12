Brasileiro vai ao pódio, e queniano Wilson Too vence a 99ª edição da São Silvestre

A 99ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre aconteceu na manhã desta terça-feira para fechar o calendário do ano esportivo. Na elite masculina, o queniano Wilson Too manteve a liderança em quase toda a prova e cruzou a linha de chegada na primeira posição, com um tempo de prova de 44min21s.

Na sequência, chegaram Joseph Panga (44min51s) e Reuben Poghisno (45min26s), em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Melhor brasileiro na prova, Johnatas de Oliveira Cruz (45min32s) chegou na quarta posição e também subirá ao pódio da São Silvestre. O queniano Nicolas Kiptoo chegou em quinto lugar (45min41s)

Como foi a prova?