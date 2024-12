Botafogo confirma compra em definitivo de Jeffinho junto ao Lyon; veja detalhes

Jeffinho rejoint définitivement @Botafogo ?

Merci et bonne continuation pour la suite de ta carrière ??? pic.twitter.com/1rFPBzIK8j

? Olympique Lyonnais (@OL) December 31, 2024





Revelado pelo Resende, Jeffinho chegou ao Botafogo em 2022. O atleta de 25 anos se destacou rapidamente no Glorioso e despertou interesse do próprio Lyon, que o adquiriu na época. Com a camisa do time francês, ele anotou três gols e três assistências em 21 partidas.

O atacante acertou seu retorno ao Botafogo no início deste ano, por empréstimo junto ao time francês. Em 2024, Jeffinho participou dos títulos das campanhas vitoriosas na Libertadores e no Campeonato Brasileiro e disputou, ao todo, 19 jogos, com cinco gols e duas assistências anotadas.